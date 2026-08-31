O jogador David Corrêa, do Vasco, é alvo de buscas nesta segunda-feira (31) em uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.\nDe acordo com informações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a operação, batizada de "A Tropa", tem como alvo investigados por organização criminosa, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. As ações ocorrem no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.\nAtacante do clube, David Corrêa, conhecido como DVD, é alvo de buscas no Rio de Janeiro. Agentes da 14ª DP (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem três mandados de busca e apreensão no estado.\nAs equipes foram a endereços ligados ao jogador, incluindo sua residência, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, e o centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá.