João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier ficaram com o vice-campeonato nas duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. A dupla perdeu para os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4), na final disputada na manhã deste domingo (21). A partida teve duração de 1 hora e 22 minutos.\nFonseca e Altmaier haviam sido eliminados na última rodada do qualificatório, mas entraram na chave principal como lucky losers após a desistência de Nick Kyrgios, que se retirou do torneio por uma lesão no joelho direito. A dupla aproveitou a oportunidade e chegou à decisão.\nQuem é Guto Miguel, campeão júnior de Roland Garros: caçula de 3 irmãos e família envolvida com o esporte\nJoão Fonseca faz jogo sólido, vence Ruud e avança às quartas em Roland Garros\nEm duelo equilibrado de três sets, João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo