Com uma escalação alternativa, a seleção brasileira chegou a sair na frente, mas viu o Japão voltar melhor no segundo tempo para virar o jogo para 3 a 2, em duelo amistoso realizado nesta terça-feira (14) no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.\nFoi a primeira vitória do Japão contra o Brasil. Agora são 14 jogos entre as duas seleções no retrospecto, considerando jogos da equipe principal, com 11 vitórias do Brasil, dois empates, e uma vitória japonesa.\nOs gols do jogo foram marcados pelo lateral Paulo Henrique e pelo atacante Martinelli, no primeiro tempo, com Minamino, Nakamura e Ueda fazendo para os japoneses na etapa complementar. O zagueiro Fabrício Bruno foi o destaque negativo da partida, com falhas nos dois primeiros gols do Japão.\nNo segundo jogo da Data Fifa na Ásia, o técnico Carlo Ancelotti optou por uma série de mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na sexta-feira (10).