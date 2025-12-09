O técnico Jairo Nascimento se despediu do Palmas logo após o título inédito no fim de semana. O profissional optou por não renovar com o Tricolor e fechou com o Moto Club para a temporada 2026. O anúncio como técnico do Moto foi feito nesta segunda-feira.\nJairo Nascimento chegou a ser procurado pelo Palmas para renovar; porém, ele preferiu ouvir propostas e acabou fechando com a equipe maranhense. O técnico levou o time tocantinense ao acesso e ao título inédito da Segunda Divisão 2025.\nEu optei por seguir para outros desafios.\n— Jairo Nascimento\nFilho de ex-goleiro Bruno se envolve em bate-boca durante jogo do Botafogo\nAraguaína confirma o técnico Fabiano Borba; veja nomes anunciados\nO profissional, que detém marcas históricas com o Tocantinópolis, chegou ao 4º título em solo tocantinense. A taça foi conquistada no último sábado, com vitória do Palmas por 3 a 1 (4 a 2 no agregado) sobre o Guaraí. Antes, Jairo Nascimento havia entrado para a história do futebol tocantinense ao alcançar o posto de primeiro técnico campeão três vezes consecutivas do Campeonato Tocantinense.