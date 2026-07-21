O técnico Jairo Nascimento terá um calendário cheio e duplo no futebol do Tocantins. O treinador acertou com o São José para a disputa da Segunda Divisão estadual deste ano e, simultaneamente, garantiu a renovação com o Tocantinópolis para a temporada de 2027.\nA missão imediata de Jairo no São José é levar o clube de volta à elite, divisão que não disputa desde 2011. O presidente do clube, Murilo Castriola, confirmou a contratação e revelou que já possui cinco reforços acertados, todos com destaque na primeira divisão deste ano.\nVila Nova x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações\nEquipes de base do Tocantins têm rodada de derrotas em competições nacionais\nEspanha mantém identidade, aprimora processo e é premiada com título da Copa do Mundo\nJá o acerto com o Tocantinópolis visa o longo prazo: atual campeão estadual, o Verdão do Norte terá em 2027 um calendário robusto com a Copa Centro-Oeste, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e a defesa do título tocantinense.