SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Jadson, que havia sido preso em flagrante neste sábado (8) por suspeita de violência doméstica contra a companheira, foi liberado, informou neste domingo (9) o escritório responsável pela sua defesa.\nEm nota publicada no Instagram, o advogado Júlio César de Liz afirma que "o Poder Judiciário reconheceu não haver fundamento para mantê-lo preso, concedendo-lhe a liberdade" e que não discutirá os fatos pela imprensa.\n"A defesa do Sr. Jadson Rodrigues da Silva esclarece que ele responde a uma apuração em fase inicial, amparado pela presunção de inocência", diz o texto do escritório Stalbaum & Liz.\nJovem de 22 anos é assassinado em Barra do Ouro; PM encontra enxada com sangue no local\nAnvisa libera venda de remédios por farmácias na Shopee\nApresentadora da Globo chora ao vivo com homenagem de menino ao pai que morreu