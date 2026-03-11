O Irã não vai participar da Copa do Mundo de 2026 depois que os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o país juntamente com Israel, matando seu líder, o aiatolá Ali Khamenei, disse o ministro dos Esportes, Ahmad Donyamali, nesta quarta-feira (11).\nEstados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã há quase duas semanas, matando o líder supremo da República Islâmica, o que levou a um conflito em toda a região do Golfo.\n"Considerando que esse regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo", declarou o ministro à televisão estatal.\nA Copa do Mundo com 48 seleções será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.\n"Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, tais condições para a participação não existem", disse Donyamali.