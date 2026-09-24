O Interporto lidera de forma isolada a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 com 100% de aproveitamento, acumulando três vitórias nas três partidas disputadas até o momento. Desde que sofreu o descenso da elite estadual em 2023, o Tigre de Porto Nacional não registrava uma largada tão expressiva, superando o desempenho inicial das últimas três temporadas e reacendendo entre os torcedores a expectativa do retorno à primeira divisão.\nNa comparação direta com as edições anteriores, o rendimento atual da equipe ganha ainda mais relevo. Em 2023, o Interporto somou sete pontos nas três primeiras rodadas. Já em 2024, o início foi modesto, com apenas três pontos conquistados no mesmo recorte, enquanto em 2025 a agremiação acumulou cinco pontos ao término dos três primeiros confrontos.\nAncelotti esboça seleção contra Austrália e testa Vitor Reis na zaga