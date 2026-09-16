Com gol assinalado pelo atacante Afonso, o Interporto venceu o Batalhão pelo placar de 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (16), no Estádio Domingos Santos, em Palmas. Com o triunfo, o Tigre de Porto Nacional saltou para a vice-liderança da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026, igualando os mesmos seis pontos do líder Araguaia, mas figurando atrás pelo critério de saldo de gols.\nA partida no meio de semana foi válida pelo encerramento dos jogos atrasados da primeira rodada da competição estadual de acesso. O confronto havia sido remarcado pela federação em razão do compromisso do Batalhão na disputa da Copa do Brasil Sub-20.\nLula sugere venda da Fazendinha para quitar dívida do Corinthians\nMorre Henrique Santos, ex-zagueiro do Goiás, Vila Nova e Itumbiara, aos 49 anos\nFlamengo e Palmeiras provam força, e Corinthians aposta tudo na Libertadores