Dois jogos pelo Grupo A da divisão de acesso neste sábado definiram as posições dos classificados às quartas de final, que ainda podem sofrer alteração. O Interporto recebeu o Taquarussú e aplicou 6 a 0. A goleada garantiu o primeiro lugar na chave. O então líder Palmas foi surpreendido em seus domínios pelo União de Palmas, que venceu por 1 a 0. O revés jogou o Tricolor para a vice-liderança.\nA rodada definiu os confrontos das quartas de final, mas vale destacar que ainda pode haver mudança nos embates. Isso acontece porque Alvorada, Interporto, Araguaia e Central, além do já eliminado Taquarussú, serão julgados nesta segunda-feira (3), no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-TO), por escalação irregular.\nCorredores já podem se inscrever na 24ª Meia Maratona do Tocantins\nPlata é expulso, Flamengo segura o Racing e vai à final da Libertadores