O Interporto Futebol Clube, detentor de quatro títulos do Campeonato Tocantinense, integra a lista de devedores da União com um débito exato de R$ 24.132,72. O clube, que vive um período de crise técnica desde o rebaixamento em 2023, ainda não conseguiu retornar à elite do futebol estadual.\nOs dados foram obtidos nesta quarta-feira (27) por meio do aplicativo Dívida Aberta, ferramenta que consolida débitos relativos à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A reportagem buscou o posicionamento oficial da diretoria do Interporto sobre a pendência financeira, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.\nVini relata conversa com Neymar e nervosismo de Endrick antes de convocação\nTécnica acredita em Planalto competitivo diante do favorito Bahia pela Copa do Brasil Feminina