Interporto, Central e Araguaia foram julgados e punidos por escalação irregular pela 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). O julgamento foi realizado na noite desta segunda-feira (3). As equipes, já classificadas para as quartas de final da divisão de acesso, perderam pontos com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Interporto e Araguaia ainda foram julgados por débitos referentes à taxa de arbitragem e multa de R$ 100 para cada equipe.\nApesar da punição, Interporto, Central e Araguaia vão à segunda fase da competição. O Interporto, então líder do Grupo A, caiu para a 4ª colocação — perdeu seis pontos e permanece com dois — o Palmas assumiu a ponta. No Grupo B, o Central perdeu seis— ficou com 1; já o Araguaia perdeu nove e segue em 4º com pontuação nula.