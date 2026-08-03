O Internacional abriu boa vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (02), o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final.\nA equipe gaúcha construiu o resultado em um intervalo de seis minutos no segundo tempo. Matheus Bahia abriu o placar aos 16 minutos, enquanto Alan Patrick ampliou aos 22, em cobrança de pênalti.\nO Corinthians teve mais posse de bola, principalmente na etapa inicial, mas criou poucas chances claras de gol. A melhor oportunidade veio logo no primeiro minuto, quando Breno Bidon finalizou de fora da área e exigiu grande defesa de Rochet. Depois disso, o time corintiano teve dificuldades para voltar a ameaçar.\nJá o Internacional adotou uma postura mais reativa e criou as melhores oportunidades da partida. Explorando os contra-ataques e os erros do Corinthians na saída de bola, o Internacional foi mais eficiente e construiu uma vantagem importante para o confronto de volta.