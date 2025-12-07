O Internacional fez o que precisava, venceu o Bragantino por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com resultados necessários na rodada para se salvar do rebaixamento para a Série B.\nNo Beira-Rio, Mercado, Alan Patrick e Carbonero marcaram os gols que salvaram o time gaúcho. Jhon Jhon reduziu para os visitantes.\nA vitória, junto com as derrotas de Fortaleza e Ceará, salva o Inter do rebaixamento. O clube gaúcho fica em 16º, com 44 pontos, contra 43 dos rivais, que fecham o Z4 ao lado de Juventude e Sport.\nA derrota tira qualquer chance do Bragantino ir à Libertadores. O time do interior termina o Brasileirão em 10º, com 48 pontos, e não se beneficiará de um possível G8.\nAmbas as equipes voltam a campo em 2026. O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, enquanto o Bragantino encara o Noroeste no Campeonato Paulista.