A situação financeira do Araguaia-TO, equipe com sede em Palmas (TO), fez a diretoria se reinventar. Inscrito na Segunda Divisão Tocantinense - torneio que dá acesso à elite em 2026 -, o time palmense, ainda, não tem elenco montado, e para não ficar de fora da competição resolveu apostar em uma seletiva. Sim, em uma 'peneira' para montagem da equipe profissional.\nO clube divulgou as informações sobre o processo em seu Instragram oficial, nessa sexta-feira. No post, o Araguaia informa sobre o torneio e diz: "Jogadores de Palmas e região venham fazer sua avaliação". Apesar da situação, a equipe anunciou recentemente o técnico Edlson Oliveira, ex-Cordino-MA.\nEm contato com a reportagem, o técnico Edlson Oliveira disse que cerca de 75% do elenco será montado a partir de seletiva. Estão aptos a participar do processo atletas acima de 20 anos.