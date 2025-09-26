As inscrições para a 7ª Corrida da Justiça da Acessibilidade e Inclusão, realizada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), estão abertas. O evento está previsto para ocorrer no dia 26 de outubro em Palmas.\nOs participantes devem se inscrever de forma online no site da Esporte Corrida. A taxa de inscrição é R$ 85 para o público geral e de R$ 65 para os servidores do tribunal e órgãos parceiros.\nSegundo o tribunal, os percursos serão de 10 km e 5 km, além da caminhada de 3 km. A programação terá início às 6h, em frente à sede do Tribunal de Justiça, na Praça dos Girassóis.\nA largada está prevista para ocorrer por volta das 6h30 e a cerimônia de premiação está marcada para às 8h30. O Tribunal destaca também que todos os atletas que concluírem corretamente os percursos receberão medalha de participação.