Argentina e Inglaterra definem nesta quarta-feira (15) quem será o adversário da Espanha na final da Copa do Mundo. Ingleses e argentinos protagonizam uma rivalidade de décadas, que já transcendeu o futebol com uma guerra e é marcada por episódios de destaque na história do Mundial.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem, retrospecto e números dos semifinalistas)\nAs seleções se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) no estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Quem vencer avança à final. Empate no tempo regulamentar e prorrogação levará a disputa para os pênaltis.\nO retrospecto entre Argentina e Inglaterra começou em 1951, mas episódios a partir da Copa do Mundo de 1966 fizeram a rivalidade crescer.\nNo Mundial disputado na Inglaterra, as seleções se enfrentaram nas quartas de final. Os ingleses venceram por 1 a 0, avançaram no torneio, bateram Portugal na semifinal e foram campeões naquele ano após vitória sobre a Alemanha.