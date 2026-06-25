O influenciador Carlos Pereira Gomes, de 27 anos, surpreendeu ao tatuar o rosto de Endrick, jogador da Seleção Brasileira. Em um vídeo que mostra o processo da tatuagem, feita em um estúdio em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, Carlos afirmou que o camisa 19 vai trazer o hexacampeonato para o Brasil e quis homenageá-lo.\nA Copa do Mundo chegou e eu sei quem vai trazer o Hexa para o Brasil: vai ser o Endrick. Essa homenagem eu fiz para ele", disse o influenciador no vídeo.\nA tatuagem foi feita na terça-feira (23), pelo tatuador Jonatt Borges, e levou 7 horas de trabalho para ser finalizada. Na arte com estilo realista, o jogador aparece sorrindo, com a língua para fora, e embaixo o nome dele é escrito em letra cursiva, simulando sua assinatura.\nNas redes sociais, muitas pessoas se surpreenderam com a coragem de Carlos em tatuar o rosto do jogador. "Coragem em! 😳🤣🤣🤣" e "Esse Carlin é resenha demais", escreveram alguns internautas.