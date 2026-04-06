Hugo Calderano ficou com o bronze na Copa do Mundo de tênis de mesa, realizada em Macau, na China. Ele buscava o bicampeonato, após se tornar no ano passado o primeiro atleta das Américas a levantar o troféu, mas acabou superado na semifinal pelo chinês Wang Chuqin, líder do ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), na madrugada deste domingo (5) (no horário de Brasília).\nO número um do mundo, que acabou vencendo o torneio, derrotou o brasileiro, terceiro do ranking, por 4 sets a 1 (11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10).\nMais disputada, a outra semifinal teve vitória do japonês Sora Matsushima (número 8 do ranking) sobre o taiwanês Lin Yun-Ju (número 7) por 4 a 3 (7/11, 11/6, 12/10, 9/11, 5/11, 11/2 e 6/11).\nSem disputa por terceiro lugar, Calderano e Lin Yun-Ju ficaram com o bronze, com o Brasil subindo ao pódio pelo segundo ano consecutivo no campeonato.