O Novo Horizonte FC, de Dianópolis (TO) — cidade localizada a 350 quilômetros de Palmas —, anunciou oficialmente a contratação do experiente atacante Hernane Brocador, de 40 anos.\nO jogador chega para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Municipal, conforme comunicado divulgado pela equipe em suas redes sociais. A competição tem início previsto para a segunda quinzena de agosto, e o Novo Horizonte já confirmou sua estreia para o dia 16, embora a tabela completa do torneio ainda não tenha sido publicada.\nCopa do Mundo 2026: briga por artilharia é bônus para craques\nSem tomar cartões pela primeira vez na Série B, Vila Nova preserva titulares e registra reforços\nTreinador de futebol morto a tiros em confraternização é lembrado como exemplo de dedicação ao esporte\nHernane, que ganhou projeção nacional ao se tornar ídolo no Flamengo, terá uma passagem pontual pela equipe tocantinense. O acordo prevê que o atacante participe apenas de dois jogos: a estreia e mais uma partida a ser definida pela diretoria ao longo do campeonato.