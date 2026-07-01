A Inglaterra venceu de virada e eliminou a República Democrática do Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira, em jogo da 2ª fase da Copa do Mundo. A partida foi disputada em Atlanta, nos EUA. A equipe africana saiu na frente, mas a Inglaterra marcou duas vezes com Harry Kane na etapa final.\nO centroavante britânico superou a marca de gols de Pelé em Copas do Mundo — Kane agora soma 13 gols, contra 12 do brasileiro. Messi chegou a 19 na atual edição e é o maior artilheiro das Copas.\nLeia também:\nPaquetá tem problema na coxa e passará por exames; Raphinha já não sente dores\nNas oitavas da Copa, Brasil tem traumas para superar contra Noruega e europeus\nBrasil nas oitavas da Copa: Casemiro e seleção vão das críticas ao protagonismo\nCom a bola rolando, a República Democrática do Congo surpreendeu a equipe de Thomas Tuchel logo aos seis minutos, com Mbemza. A Inglaterra encontrou dificuldades e, aos 29 minutos, levou perigo ao gol de Mpasi. A equipe passou a criar mais oportunidades, mas, na reta final, a RD Congo voltou a equilibrar a partida, chegando com perigo ao gol de Pickford.