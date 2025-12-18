Um levantamento do Observatório de Futebol do Centro Internacional para Estudos Esportivos (CIES) entre as principais ligas do mundo apontou que o zagueiro Gustavo Gómez é o atleta que jogou por mais tempo nos últimos cinco anos.\nGómez esteve em ação por 28.194 minutos desde 2021. Em número de partidas jogadas, o zagueiro é o segundo colocado, com 319 jogos; Bruno Fernandes, do Manchester United, entrou em campo 327 vezes.\nTrês jogadores do futebol brasileiro figuram no top-10 da lista. Além de Gómez, Junior Alonso, do Atlético-MG, e Marlon Freitas, do Botafogo, estão entre os atletas com mais minutos nos últimos cinco anos.\nTocantinópolis embarca para jogo decisivo contra o Gurupi nesta quinta-feira (18)\nCorinthians e Vasco empatam sem gols em 1º jogo da final da Copa do Brasil\nBotafogo pega time boliviano e Bahia encara O'Higgins na pré-Libertadores