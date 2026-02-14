O Gurupi, o Capital e o Araguaína fizeram o dever de casa neste sábado (14) e garantiram vitórias fundamentais pela 5ª rodada do Campeonato Tocantinense. O destaque da rodada foi o Camaleão do Sul, que atropelou o Bela Vista por 5 a 0 e assumiu a liderança provisória. Em Palmas, o Capital buscou a virada sobre o União para vencer por 3 a 2, enquanto no norte do estado, o Araguaína bateu o Guaraí por 3 a 1.\nNo Estádio Resendão, em Gurupi, os donos da casa não deram chances ao Bela Vista e registraram o maior placar desta edição do Estadual até aqui. Os gols do triunfo por 5 a 0 foram anotados por Souza, Igor, Carlos Alfredo, Cledson e Luis Antônio. Com o resultado, o Gurupi chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança da competição pelo critério de gols marcados — superando o Tocantinópolis, que entra em campo apenas no domingo (15). O Bela Vista segue em situação delicada, na 7ª posição e dentro da zona de rebaixamento, com quatro pontos.