O Campeonato Tocantinense 2026 começa neste sábado (17), com oito times na disputa pelo título. Após a última temporada conturbada, marcada por reviravoltas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o torneio retorna apenas 18 dias após a final do último campeonato.\nNesta temporada, os três primeiros colocados ganham vaga na Copa do Brasil de 2027, com os finalistas recebendo também o direito de disputar o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa Centro-Oeste no próximo ano.\nAtlético-GO x Goiás: onde assistir, horário e escalações\nCalendário esportivo de 2026 tem Copa do Mundo e início antecipado do Brasileirão\nPara essa temporada, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), anunciou algumas novidades. O nome do campeonato será em homenagem a José Bonifácio Gomes de Souza, político que faleceu em 2025 e que foi presidente do Tocantinópolis. Além disso, o torneio terá o sistema de cones para reposição da bola e o prêmio Rei do Jogo, destinado à escolha dos melhores atletas por rodada, totalizando uma pontuação que definirá o melhor do campeonato. A FTF anunciou também a criação da súmula eletrônica, facilitando o acesso ao documento, inexistente até a última edição.