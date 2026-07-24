O treinador espanhol Pep Guardiola recusou o convite para assumir a seleção italiana, que segue no mercado em busca de um novo técnico após não conseguir a classificação para as três últimas Copas do Mundo.\nObrigado, fico honrado, mas não me sinto preparado neste momento", teria dito um dos principais técnicos do século 21, ao responder ao convite feito pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, diretor técnico da Azzurra.\nO ex-meia Andrea Pirlo aparece agora como um dos favoritos para assumir o comando da equipe.\nApós marcar na estreia, zagueiro do Vila Nova revela sonho de defender a seleção brasileira\nPresidente do Atlético-GO diz que maioria da torcida abandonou time e cobra presença "igual a do Vila"\nSérie B: Vila Nova termina 1º turno em 3º; Goiás e Atlético-GO encostam no G6\nO último Mundial disputado pela seleção tetracampeã foi em 2014, no Brasil, quando caiu ainda na fase de grupos, após derrotas para Costa Rica e Uruguai.