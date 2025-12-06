Guaraí e Palmas voltam a se enfrentar neste sábado, às 16h (de Brasília), em jogo de volta da final da divisão de acesso 2025. No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1. Resultado que deixou a decisão em aberto. Em caso de novo empate, a decisão será definida nos pênaltis.\nPara este segundo jogo, o técnico Wicelmo Rodrigues tem os retornos de Ailton Jr. e Gabriel Viana, que cumpriram suspensão. Por outro lado, são cinco baixas. Estão fora Pedrão, Kevin, Yan, Índio e Rayllan.\nArrascaeta, do Flamengo, anuncia o nascimento do filho, Milano\nTocantinense 2026: FTF divulga a tabela e o regulamento\nPelo lado do Tricolor, Jairo Nascimento não contará com Sérgio, Túlio e Thiago Sousa, ambos liberados. Já Fernando Portel e Ronald são suspensos.\nConfira a arbitragem do jogo\nÁrbitro: Fernando Henrique (Araguaína)