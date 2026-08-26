Em seu terceiro teste preparatório para a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense, o Guaraí superou o Brutus FC por 2 a 0, em amistoso disputado no município de Colinas do Tocantins. Os gols do triunfo do Lobão foram marcados por Erick Verrati e pelo recém-contratado atacante Kennedy Balotelli.\nSob a liderança do técnico Hugo Pilo, a equipe planeja realizar ao menos mais uma partida preparatória antes da estreia oficial na Segundona, marcada para o dia 6 de setembro, diante do União de Palmas, no Estádio Domingos Santos, na capital.\nVasco pode ter falência pedida se empréstimo de Lamacchia não for aprovado\nEntenda por que Jobson ficou fora da estreia no Amador de Dianópolis\nAthletico vence Botafogo no Rio com show de Viveros e cola no Flamengo\nMovimentações no elenco\nO atacante Balotelli integra o pacote de três contratações oficializadas pela diretoria para encorpar o grupo tricolor. Além do homem de frente, o Guaraí acertou o retorno do zagueiro Danilo Cirqueira, peça fundamental na campanha de acesso do clube em 2025, e a chegada do experiente meia Wander Silva, de 33 anos, que acumula passagens por Bragantino-PA e Trem-AP.