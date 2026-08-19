Apontado como favorito ao título da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense em enquete recente do Globo Esporte Tocantins, o Guaraí iniciou sua série de testes de pré-temporada com um resultado adverso.\nEm amistoso preparatório disputado nesta terça-feira (18), no Estádio Clodimar Araújo, o Lobão foi derrotado pelo Rio dos Bois por 2 a 1. O único gol da equipe visitante foi anotado pelo atacante Pablo.\nTécnico Franclim Carvalho é demitido, e interino assume o Botafogo\nDestaque do Uberlândia no acesso à Série C, tocantinense Tomas Bastos busca título da Série D\nSão Paulo vence primeira após a Copa, derruba Bolívar e vai pegar Boca Juniors\nApesar do revés, o técnico Hugo Pilo avaliou o desempenho de forma positiva. De acordo com o treinador, a equipe apresentou uma atuação equilibrada durante o primeiro tempo, mas, por se tratar de um confronto de ajustes, toda a formação foi modificada na etapa final para observação das peças disponíveis.