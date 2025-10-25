Dois jogos abriram a 4ª rodada da divisão de acesso neste sábado (25), com Guaraí vencendo, e União de Palmas e Alvorada empatando. A rodada será finalizada neste domingo (26), com o Palmas recebendo o Taquaruçu no Nilton Santos, em Palmas.\nO Guaraí visitou o Paraíso no Pereirão, em Paraíso do Tocantins, e aplicou 5 a 2 sobre o adversário. A vitória mantém a equipe com a melhor campanha geral isolada na liderança do Grupo B. Pelo Grupo A, União de Palmas e Alvorada empataram, por 1 a 1.\nCorrida da Justiça reúne 1,3 mil participantes na capital e promete acessibilidade e inclusão\nPalmeiras leva três no primeiro tempo, perde da LDU e se complica na Libertadores\nVale destacar que Guaraí, Paraíso, Central e Araguaia já estão classificados à 2ª fase. Isso acontece porque o Tocantins EC desistiu da divisão de acesso - avançam quatro de cada chave à próxima fase. Com a saída, os adversários somaram três pontos cada um.