O Guaraí está de volta à elite do Tocantinense após 10 anos. A equipe da região norte do Tocantins empatou com o Alvorada por 2 a 2 (6 a 5 no agregado), neste sábado (29), no estádio Delfinão, em Guaraí.\nCom a vantagem do jogo de ida, o Guaraí bastou empatar para voltar à Primeira Divisão. O último acesso havia acontecido em 2014, sob o comando do técnico Wicelmo Rodrigues. Em 2025, o profissional, que tem no currículo cinco acessos, foi aunciado pela equipe.\nPalmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações\nNeste sábado, Wilcelmo Rodrigues recolocou o Guaraí na divisão principal do futebol tocantinense. No confronto do Delfinão, o Alvorada saiu na frente com Clinton, e Gabriel Vianna empatou. Tone Love virou, e Pedrão, de pênalti, deixou tudo igual.\nCom o acesso garantido, o Guaraí vai encarar na grande final o Alvorada. As datas e horários dos jogos serão divulgados no decorrer da semana pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).