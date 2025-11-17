O Guaraí venceu o Interporto por 3 a 1 nesse sábado (15) e carimbou a classificação à segunda fase da divisão de acesso. Já neste domingo (16), o União de Palmas venceu o Central por 4 a 1 (5 a 4 no agregado) revertendo o placar da ida e se garantindo na fase seguinte.\nO Guaraí chega à semifinal invicta com a melhor campanha geral – com seis vitórias em seis jogos. Nesta fase, o Guaraí, que tenta voltar à elite do futebol tocantinense, encara o Alvorada em dois jogos. Por ter melhor campanha, o Guaraí decide em seus domínios. Por outro lado, o União de Palmas encara o Palmas e decidirá o segundo jogo como visitante no Nilton Santos, em Palmas.\nPalmas, Alvorada, Guaraí e União de Palmas avançam às semifinais\nParatleta de Araguaína é campeão mundial de jiu-jitsu nos Emirados Árabes Unidos\nAs datas e horários dos confrontos devem ser divulgados durante a semana pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).