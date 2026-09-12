O empate por 2 a 2 no duelo direto entre Guaraí e São José movimentou a segunda rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026, realizada na tarde deste sábado (12). O resultado manteve as duas equipes no topo da tabela, em uma rodada marcada por reabilitações e estreias vitoriosas de Batalhão, Araguaia e Interporto, que acirraram a disputa pelas quatro vagas de classificação.\nNo Estádio Delfinão, em Guaraí, os donos da casa balançaram as redes com o zagueiro Neto e o meia Wander, mas viram o São José buscar o empate com dois gols do atacante Gabriel Viana.\nGuto Miguel perde para tenista americano e é vice-campeão do US Open Junior\nAtlético-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações\nSegunda rodada da Segunda Divisão Tocantinense tem confronto direto pela liderança e quatro estreias