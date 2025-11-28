Com vantagem nos jogos de ida das semifinais, Palmas e Guaraí ficaram próximos do acesso. Em enquete lançada pelo ge, os internautas acreditam que as duas vão garantir o acesso neste fim de semana. Palmas e Guaraí tiveram a maior votação com 56,67% dos votos. Guaraí e União de Palmas aparecem em seguida com 36,67%.\nNo jogo de ida, o Palmas venceu o União de Palmas por 4 a 1 na condição de visitante, no Nilton Santos. Com o placar construído na ida, o Palmas pode até perder por dois gols de diferença que [o que] garante o acesso. O União de Palmas precisa buscar pelo menos uma vitória por três gols para levar a decisão para os pênaltis.\nArrascaeta e Bruno Henrique se candidatam a 'oto patamá' na história do Flamengo\nTocantinópolis anuncia goleiro ex-Portuguesa-RJ e mais sete reforços para a temporada