A dança das cadeiras no futebol tocantinense continua em 2026. Após a derrota por 3 a 1 para o Capital, no último sábado (24), o Guaraí anunciou a saída de Pablo Wiglo. O Palmas também confirmou o desligamento do técnico Huberlan Silva, que deixou a equipe após nova derrota, agora para o União.
O Guaraí oficializou o retorno de Wicelmo Rodrigues, treinador que já levou o clube à Primeira Divisão em duas oportunidades. Esta será a terceira passagem dele pelo Lobão. Em 2014, conquistou o título da Segunda Divisão de forma invicta. No ano passado, foi vice-campeão ao perder a final para o Palmas.