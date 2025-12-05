Na opinião dos internautas, o Guaraí é favorito a ficar com o título da divisão de acesso 2025. Em enquete lançada pelo ge, o Guaraí obteve a maioria dos votos: 57.14%. O Palmas recebeu 42.86%. As equipes, que já estão garantidas na elite em 2026, se reencontraram em uma final da divisão de acesso após 15 anos – em 2010, o Guaraí superou o Tricolor e ficou com a taça.\nBrasil conhece nesta sexta seus adversários na Copa do Mundo\nEx-técnico do Guarani-SP vai comandar o Gurupi na reta final do Tocantinense 2025\nNo primeiro jogo da final nessa quarta-feira, Palmas e Guaraí empataram por 1 a 1. O resultado deixou a decisão em aberto. Na volta, quem vencer fica com o título. Em caso de um novo empate, o confronto será decidido nos pênaltis.\nDono da melhor campanha geral – com sete vitórias e dois empates; Já o Palmas soma seis vitórias, dois empates e uma derrota.