O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do lateral direito Diego Caito, que pertence ao Goiás e foi emprestado ao clube gaúcho até o fim deste ano. O jogador de 22 anos está em Porto Alegre desde o final de semana passado.\nO anúncio da contratação do jogador não foi feito anteriormente porque o Goiás não tinha enviado a documentação do atleta para registro, pois aguardava o pagamento da taxa de R$ 3 milhões pelo empréstimo do lateral. Esse pagamento foi feito nesta sexta-feira (24).\nDiego Caito agora aguarda o processo de regularização para estrear pelo Grêmio. Há chance do jogador atuar pelo clube gaúcho, que não possui lateral direito de origem à disposição e tem atuado com o atacante Pavón de maneira improvisada na função.\nO jogador de 22 anos será emprestado até o fim do ano e o Grêmio tem obrigação de compra do atleta após o término do empréstimo.