O Estádio Domingos Santos, anteriormente denominado Nilton Santos, em Palmas, voltou a ser o centro de críticas após a realização do primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense Sub-20.\nO estado de conservação do gramado chamou a atenção de quem acompanhou a partida devido às condições precárias, sendo comparado a um cenário de deserto por conta da aridez e falta de manutenção.\nBrasil nas oitavas da Copa: Casemiro e seleção vão das críticas ao protagonismo\nMartinelli volta a marcar sobre o Japão e celebra atuação e classificação na Copa\nPaquetá tem problema na coxa e passará por exames; Raphinha já não sente dores\nEm nota enviada na última quarta-feira (24), a Prefeitura de Palmas, órgão responsável pela administração da praça esportiva, informou que o problema foi originado pela queima da bomba do sistema de irrigação. Segundo a gestão municipal, um novo equipamento já estava em processo de aquisição fora do mercado local e a previsão era de que a entrega ocorresse até o final daquela semana.