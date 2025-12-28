Após o Jogos das Estrelas realizado neste sábado (27) por Zico, o gramado do Maracanã iniciou um processo de "revitalização", segundo o consórcio que administra o estádio.\nBAP CONTRATOU CONSULTORIA\nMáquinas fizeram uma raspagem da grama. O objetivo é dar vigor ao campo que recebeu 73 jogos oficiais em 2025, além de shows.\nAs primeiras partidas no Maracanã em 2026 devem acontecer já em janeiro. A rodada inicial do Campeonato Carioca está marcada para o dia 14.\nPresidente do Flamengo - clube que administra o consórcio junto com o Fluminense - Bap quer aumentar a avaliação do gramado no padrão Fifa. Recentemente o clube contratou uma consultoria para avaliar o campo e recebeu uma nota média.\nO mandatário revelou a meta em apresentação ao Conselho Deliberativo do Fla, ocasião onde também cutucou clubes que utilizam gramado sintético em seus estádios.