-jogador_goleiro_anapolina.mp4 (1.3365354)\nO goleiro da Anapolina Tiago Silva de Paiva, de 22 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar a sua preparação para o Goianão. Para muitos torcedores, a rotina de um atleta profissional de futebol é cercada de mistérios e glamour. No entanto, o vídeo do jogador do time de Anápolis, na região central de Goiás, desmistifica a ideia, mostrando momentos de análise tática e reuniões pré-jogo.\nNa gravação, Tiago Silva inicia: 'Vem ver como é o pré jogo do atleta profissional de futebol jogando campeonato goiano', diz o jogador mostrando a rotina de treino. O goleiro mostra desde a chegada no Centro de Treinamento (CT) e as refeições até a saída para o local do jogo.\nApresentamos no CT pela manhã e a primeira coisa que a gente faz é passar na rouparia e pegar nosso material. Peguei um cafezinho para dar uma energia para o dia e fomos para a sala de vídeo, que ia ter uma análise do nosso jogo", conta Tiago no vídeo.