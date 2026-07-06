Com a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega e a eliminação nas oitavas de final, Neymar, camisa 10 da seleção brasileira nos últimos quatro Mundiais, dá adeus às Copas do Mundo. Aos 34 anos, o astro se despede com apenas duas partidas disputadas nesta edição, um gol marcado na eliminação, um cartão amarelo, discussões em campo e lágrimas após o apito final.\nTentei de novo e de novo. Agora acabou. Comecei aqui (no MetLife Stadium) e terminei aqui. Agora, acabou”, disse Neymar à Rede Globo após a eliminação em Nova Jersey, mesmo local de sua estreia pela seleção, em 2013.\nNeste domingo (5), Neymar entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Gabriel Martinelli. Assim como o Brasil durante toda a partida, pouco participou do jogo.\nO atacante teve apenas 21 ações com a bola, perdeu a posse em nove oportunidades, acertou nove dos 12 passes que tentou e finalizou duas vezes. Em uma delas, marcou, de pênalti, aquele que deve ser seu último gol em Copas do Mundo, já nos acréscimos.