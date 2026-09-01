O Goiatuba está a um empate de garantir o inédito acesso à Série C. Pelo jogo da volta da fase de playoffs da Série D, o Azulão encara o São José-RS nesta quarta-feira (2) a partir das 19 horas no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nNo primeiro jogo, em Porto Alegre (RS), os times empataram sem gols. O Goiatuba tem vantagem na disputa e joga por resultados iguais para conquistar o acesso à Série C. O clube goiano também mudará de divisão se vencer.\nO Zequinha, como o time gaúcho é conhecido, só volta à Série C se ganhar fora de casa.\nCopa do Brasil tem Santos em busca de virada, Vasco em vantagem e dois clássicos empatados\nDesesperados na Série A conseguem bons resultados, mas rodada tem só uma mudança no Z4