O Goiás tenta ampliar a boa fase na Série B no encerramento do 1º turno. Nesta quarta-feira (22), o clube esmeraldino encara o Sport, a partir das 20h30, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). A equipe goiana tenta chegar ao quinto jogo de invencibilidade na competição, o que se tornaria a maior sequência invicta do time alviverde na Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nDesde a troca no comando técnico, com a demissão de Daniel Paulista e a contratação de Mozart, o Goiás não perdeu na Série B. O clube venceu Náutico (foi comandado pelo interino Leandrão), Ceará e Ponte Preta, além de ter empatado com o CRB, em jogo em que abriu 2 a 0 e cedeu a igualdade para a equipe alagoana.\nSob comando do técnico Mozart, o Goiás melhorou números ofensivos e pretende manter a média de dois gols por partida diante do Sport. O artilheiro com o treinador é o atacante Kadu Sousa, que marcou quatro vezes nas últimas três partidas. Ele tem cinco gols na Série B e é o artilheiro da equipe ao lado de Anselmo Ramon.