O Goiás entra em campo nesta terça-feira (18) em busca de voltar a vencer diante do Juventude, 2º colocado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em casa, no Estádio Hailé Pinheiro, às 21h35. O time esmeraldino busca se reaproximar do G6 após derrota no fim de semana.\nUm detalhe importante nesta 23ª rodada da Segundona é que as novas regras de arbitragem aprovadas pelos clubes junto à CBF começam a ser aplicadas a partir desta rodada. O conjunto de regras busca diminuir a cera das partidas e aumentar o tempo de bola rolando. As regras já começaram a ser aplicadas na Série A no fim de semana e já tiveram um efeito positivo, com o tempo de bola rolando aumentado em 5% nas partidas.\nDe Neymar 'punido' ao X de Daronco, veja as novas regras aplicadas no Brasileiro\nVila Nova se anima com vitória no clássico e quer voltar ao G2 da Série B