Dois personagens do clássico entre Goiás e Atlético-GO vivem suas melhores temporadas individuais e têm em comum o caminho árduo que trilharam no futebol. Kadu Sousa e Geovany Soares, artilheiro e líder de assistências, nas respectivas equipes na Série B, saíram de divisões inferiores dos cenários nacional e estadual para brilharem nos clubes goianos. Eles vão se enfrentar neste sábado (26), a partir das 18h30, na Serrinha, pela 30ª rodada.\nKadu Sousa, de 24 anos, viu sua vida mudar completamente nos últimos quatro anos. O atacante, que tem nove gols na Série B e é artilheiro do Goiás na competição, não passou integralmente pelas categorias de base e ganhou chance, aos 20 anos, de atuar no São Joseense, do Paraná. Ele se destacou no Paranaense sub-20.\nGoiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações