Com um jogador a menos durante quase todo o jogo, após expulsão de Luiz Felipe no início do 1º tempo, o Goiás foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza na Serrinha, na tarde deste sábado (5), pela 26ª rodada da Série B. O único gol da partida foi anotado por Vitinho.\nCom esse resultado, o Goiás caiu para 12º lugar, com 36 pontos, e se distanciou ainda mais do G6 da Segundona. O Fortaleza, por sua vez, se manteve na 5ª posição, agora com 44 pontos.\nO Goiás volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 19h30, para enfrentar o rival Vila Nova em clássico que será disputado no OBA, pela 27ª rodada da Série B.\nO jogo\nA partida ficou totalmente condicionada à expulsão de Luiz Felipe. Aos dez minutos do 1º tempo, o zagueiro fez falta dura em Pierre, acertando o tornozelo do adversário, e levou o cartão amarelo. Porém, o VAR chamou o árbitro Raphael Claus para analisar o lance no vídeo, e o cartão foi alterado para vermelho direto.