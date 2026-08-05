O Goiás foi punido nesta terça-feira (4) com transfer ban da Fifa e está impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Para se livrar da punição, o clube esmeraldino precisa efetuar o pagamento de uma dívida de pouco mais de R$ 300 mil junto ao Sint-Truidense, da Bélgica.\nA punição é por causa da transferência envolvendo o volante Jhonny Lucas, que defendeu o Goiás entre as temporadas de 2022 e 2024. Atualmente, o jogador atua pelo Amazonas, na Série C.\nJhonny Lucas foi contratado pelo Goiás em agosto de 2022, com vínculo de três anos, e ficou cerca de cinco meses apenas treinando no clube esmeraldino até ser regularizado em janeiro de 2023.\nPai de Neymar nega aposentadoria do filho na seleção e garante: 'Copa é daqui 4 anos'\nVila Nova: tendência é Everton Galdino ser titular, e novidade já pode ocorrer contra o Sport