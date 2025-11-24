O Goiás não resistiu à pressão do Remo e perdeu, de virada, por 3 a 1, neste domingo (23), no estádio Mangueirão. O resultado confirmou o acesso do time paraense à Série A, enquanto a equipe esmeraldina permanecerá na Série B em 2026. Willean Lepo abriu o placar no duelo válido pela última rodada da Segundona, enquanto João Pedro (duas vezes) e Pedro Rocha marcaram os gols do acesso do clube azulino.\nCom o resultado, o Goiás encerrou a Série B com 61 pontos na 6ª colocação. O Remo, com 62 pontos, foi o 4º colocado e fechou o G4 ao lado da Chapecoense, Athletico-PR e o Coritiba, que foi o campeão da Segundona.\nO elenco do Goiás entra de férias e volta a campo apenas em janeiro de 2026. O clube aguarda a definição da tabela do Campeonato Goiano, que vai começar a partir do dia 11.\nTocantinópolis confirma três reforços visando à reta final do Tocantinense 2025