O Goiás é favorável à adoção das novas regras no futebol brasileiro. Na próxima segunda-feira (10), clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro vão se reunir na CBF para debater a implementação das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e utilizadas pela Fifa na Copa do Mundo.\n“São coisas que vêm para evoluir nosso futebol. O Goiás sempre vai prezar pelo respeito a arbitragem, adversário e diretrizes. É algo que já conversamos internamente. Vejo com importância grande para o futebol”, disse o diretor de futebol Michel Alves.\nO debate na segunda-feira terá como tema as regras utilizadas pela Fifa na Copa do Mundo. Será definido, se aprovada a implementação, quando as normas passarão a valer.\nVila Nova vive jejum de seis jogos sem gols de centroavantes\nQuartas da Copa do Brasil têm sete campeões e um vice na briga por premiação milionária