O Goiás conta com a força do seu elenco neste momento da temporada, e graças aos reservas construiu sequência de três vitórias seguidas na Série B, subiu na tabela e chega embalado para o segundo clássico na competição. O time esmeraldino reencontra o Atlético-GO após a final do Campeonato Goiano no duelo que será disputado no estádio Antônio Accioly pela 11ª rodada, no próximo sábado (30).\nEm campo, o Goiás voltou a viver boa fase na Série B. O time esmeraldino venceu as últimas três partidas, com direito a quebra de tabus: voltou a vencer o Vila Nova depois de 15 anos na competição e bateu o Avaí como visitante depois de quase oito anos. Nas vitórias recentes, que também incluem uma diante do Botafogo-SP, os reservas mostraram poder de decisão.\nTodos os gols marcados pelo Goiás nas três partidas foram de atletas que saíram do banco de reservas. Foram quatro gols, três deles em que suplentes também deram as assistências.