O Goiás busca manter uma sequência positiva contra o Criciúma, próximo adversário e líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino não perde para o time catarinense desde 2017 e, na temporada passada, venceu pela primeira vez na história no Estádio Heriberto Hülse. Agora, busca manter a boa fase e repetir o feito na casa do Tigre no próximo sábado (15).\nJogando no Heriberto Hülse, o Goiás nunca havia vencido o Criciúma. Eram 15 jogos no estádio, com 12 vitórias do Tigre e três empates. Isso mudou em 2025, quando o time esmeraldino venceu por 2 a 1 e conquistou o primeiro triunfo de sua história no estádio. Agora, busca manter a sequência após quebrar essa escrita.\nTocantinense no futebol europeu, volante Vítor Carvalho se destaca no SC Braga e atrai interesse de gigantes do Brasil